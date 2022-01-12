Росія підготувала внутрішній саботаж та дестабілізацію України - Нуланд

Заступниця держсекретаря заявила, що НАТО не становить загрози для РФ.

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія стягнула війська до кордону і підготувала внутрішній саботаж та дестабілізацію щодо України і що агресором виступає саме Москва.

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Про це вона сказала 11 січня на брифингу, повідомляє Державний департамент США.

"Саме Росія створила цю кризу з нічого. Росія накопичила 100 тисяч військових на кордонах України. Саме Росія підготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію і варіанти дій під чужим прапором для України. Росія розповсюдила дезінформацію і брехню про Україну, США і про НАТО, щоб виправдати власні дії", – сказала Нуланд.

Заступниця державного секретаря США вкотре попередила Кремль про запровадження санкцій проти РФ у разі подальшої агресії проти України.

"Якщо російський уряд далі вторгнеться в Україну, дестабілізує Україну, ми готові і погодили це з нашими союзниками і нашими партнерами запровадити серйозні наслідки. Ми відповімо масштабними економічними заходами, зокрема тими, які раніше не використовувалися, і завдамо дуже значних витрат економіці Росії та її фінансовій системі", – наголосила вона.

Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, в Брюсселі відбудеться засідання Ради НАТО-Росія на тлі вимог Москви щодо "гарантій безпеки", а також нарощування російських військ на кордоні з Україною.

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