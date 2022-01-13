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У Черкасах замінували всі торгові центри

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У Черкасах замінували всі торгові центри

фото: Facebook

На місці працюють вибухотехніки та кінологи.

У Черкасах замінували всі торгові центри. Наразі правоохоронці ретельно обстежують будівлі та прилеглі до них території на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин чи предметів.

Як повідомили у поліції, повідомлення надіслав анонім. 

Поліцейські проводять евакуацію відвідувачів та працівників ТРЦ. Всі обставини події встановлюються.

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Нагадаємо, українськими містами прокотилася хвиля псевдомінувань. Так, в Одесі "замінували" новорічну ялинку. У Черкасах і Львові  евакуювали школи. У столиці на годину паралізувало підземку, бо ж невідомі повідомили про "мінування" чотирьох центральних станцій. 

У Нацполіції уточнили, що від початку року вже надійшло 145 викликів про замінування.

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