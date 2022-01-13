На місці працюють вибухотехніки та кінологи.
У Черкасах замінували всі торгові центри. Наразі правоохоронці ретельно обстежують будівлі та прилеглі до них території на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин чи предметів.
Як повідомили у поліції, повідомлення надіслав анонім.
Поліцейські проводять евакуацію відвідувачів та працівників ТРЦ. Всі обставини події встановлюються.
Нагадаємо, українськими містами прокотилася хвиля псевдомінувань. Так, в Одесі "замінували" новорічну ялинку. У Черкасах і Львові евакуювали школи. У столиці на годину паралізувало підземку, бо ж невідомі повідомили про "мінування" чотирьох центральних станцій.
У Нацполіції уточнили, що від початку року вже надійшло 145 викликів про замінування.
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