На місці працюють вибухотехніки та кінологи.

У Черкасах замінували всі торгові центри. Наразі правоохоронці ретельно обстежують будівлі та прилеглі до них території на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин чи предметів.

Як повідомили у поліції, повідомлення надіслав анонім.

Поліцейські проводять евакуацію відвідувачів та працівників ТРЦ. Всі обставини події встановлюються.

Новини України: у Харкові замінували сім лікарень і супермаркет

Нагадаємо, українськими містами прокотилася хвиля псевдомінувань. Так, в Одесі "замінували" новорічну ялинку. У Черкасах і Львові евакуювали школи. У столиці на годину паралізувало підземку, бо ж невідомі повідомили про "мінування" чотирьох центральних станцій.

У Нацполіції уточнили, що від початку року вже надійшло 145 викликів про замінування.

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