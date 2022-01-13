На месте работают взрывотехники и кинологи.
В Черкассах заминировали все торговые центры. Правоохранители тщательно обследуют здания и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов.
Как сообщили в полиции, сообщение отправил аноним.
Полицейские производят эвакуацию посетителей и работников ТРЦ. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, украинскими городами прокатилась волна псевдоминирований. В частности, в Одессе "заминировали" новогоднюю елку. В Черкассах и Львове были эвакуированы школы. В столице на час парализовало подземку, так как неизвестные сообщили о "минировании" четырех центральных станций.
В Нацполиции уточнили, что с начала года уже поступило 145 вызовов о заминировании.
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