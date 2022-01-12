В Одессе "заминировали" городскую елку: фото, видео

Правоохранители не нашли взрывчатку.

В Одессе в среду, 12 января, неизвестные сообщили о "заминировании" городской елки. На месте происшествия работали взрывотехники и правоохранители, однако ничего не обнаружили.

Также читайте В Киеве поступило сообщение о заминировании всех школ

Об этом сообщили в Национальной полиции Одесской области.

По данным полиции, аноним сообщил им о "заминировании" городской елки и улицы Дерибасовской. На место происшествия сразу прибыли спасатели, взрывотехники и правоохранители. В ходе обследования территории взрывчатки не обнаружили.

Полиция Одесской области

"Территория проверена, взрывных устройств или веществ не обнаружена", — говорится в сообщении.

Напомним:

Читайте также: