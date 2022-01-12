В Одессе "заминировали" городскую елку: фото, видео

Правоохранители не нашли взрывчатку.
В Одессе в среду, 12 января, неизвестные сообщили о "заминировании" городской елки. На месте происшествия работали взрывотехники и правоохранители, однако ничего не обнаружили.
Об этом сообщили в Национальной полиции Одесской области.
По данным полиции, аноним сообщил им о "заминировании" городской елки и улицы Дерибасовской. На место происшествия сразу прибыли спасатели, взрывотехники и правоохранители. В ходе обследования территории взрывчатки не обнаружили.
"Территория проверена, взрывных устройств или веществ не обнаружена", — говорится в сообщении.
Напомним:
- За сутки в Нацполицию поступило 9 ложных сообщений о минировании 600 объектов в разных городах Украины. Правоохранители говорят, что проверяют каждый из них. Пока ни один не подтвержден.
- 12 января, в Киеве закрыли станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и пересадку между синей и зеленой линиями из-за звонка о минировании. Затем по той же причине закрыли станцию "Театральная" и пересадочный узел, а также станцию "Вокзальная". Было также доложено о закладке взрывчатки в аэропорту "Борисполь".
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