В Одесі "замінували" міську ялинку: фото, відео

Правоохоронці не знайшли вибухівки.
В Одесі у середу, 12 січня, невідомі повідомили про "замінування" міської ялинки. На місці події працювали вибухотехніки та правоохоронці, проте нічого не виявили.
Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.
За даними поліції, анонім повідомив їм про "замінування" міської ялинки та вулиці Дерибасівській. На місце події одразу прибули рятувальники, вибухотехніки та правоохоронці. Під час обстеження території вибухівки не виявили.
"Територію перевірено, вибухових пристроїв чи речовин не виявлено", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
- Упродовж доби до Нацполіції надійшло 9 неправдивих повідомлень про мінування 600 об'єктів у різних містах України. Правоохоронці кажуть, що перевіряють кожен з них. Наразі жоден не підтверджено.
- 12 січня, у Києві закрили станції метро "Площа Льва Толстого", " Палац спорту" та пересадку між синьою та зеленою лініями через дзвінок про мінування. Згодом з тієї ж причини закрили станцію "Театральна" та пересадковий вузол, а також станцію "Вокзальна". Було також повідомлено про закладання вибухівки в аеропорту "Бориспіль".
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