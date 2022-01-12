В Одесі "замінували" міську ялинку: фото, відео

Правоохоронці не знайшли вибухівки.

В Одесі у середу, 12 січня, невідомі повідомили про "замінування" міської ялинки. На місці події працювали вибухотехніки та правоохоронці, проте нічого не виявили.

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Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

За даними поліції, анонім повідомив їм про "замінування" міської ялинки та вулиці Дерибасівській. На місце події одразу прибули рятувальники, вибухотехніки та правоохоронці. Під час обстеження території вибухівки не виявили.

Поліція Одеської області

"Територію перевірено, вибухових пристроїв чи речовин не виявлено", - йдеться у повідомленні.

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