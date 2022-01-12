У Житомирі в річці знайшли мертвого чоловіка

У Житомирі в річці знайшли мертвого чоловіка

Обставини його смерті встановлюють експерти.

У Житомирі в річці знайшли мертвого чоловіка і витягли його з води.

Про це 12 повідомляє видання "Субота" з посиланням на пресслужбу ДСНС області.

Про загиблого 35-річного житомирянина стало відомо лише сьогодні, 12 січня, хоч трагедія сталась ще минулими вихідними.

"8 січня близько 15:00 до поліції надійшло повідомлення про виявлення в річці Кам’янці тіла людини. На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського райуправління поліції. Встановлено, що загиблий – 35-річний житомирянин", – розповіли у поліції.

Тіло покійника скерували на судово-медичну експертизу. Причина його смерті і обставини події встановлюються.

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