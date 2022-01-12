Уряд ввів держрегулювання цін на продукти - перелік

Контролювати ціни буде Державна служба статистики.

Кабінет міністрів ввів державне регулювання цін на продукти, які становлять соціальну значущість. У переліку перебуває 35 продуктів.

Про це йшлося під ча засідання уряду 12 січня.

Також читайте До Львова завезли отруйні фісташки з Туреччини

Відповідно до ухваленого урядовцями рішення, граничний рівень надбавки на продукти не повинен бути вищим як 10% під час дії карантину. Контролювати ціни буде Державна служба статистики. Працівники відомства будуть щодня моніторити споживчі ціни на товари за переліком та надавати Міністерству економіки відповідну інформацію до 16 звітного дня.

Перелік продукітів, для яких ввели регулювання цін:

Борошно пшеничне вищого сорту;

макаронні вироби з м’яких сортів пшениці;

батон;

хліб житньо-пшеничний;

крупа гречана;

крупа вівсяна;

пшоно;

свинина;

яловичина;

птиця (тушки курячі);

молоко пастеризоване жирністю до 2,6% (у плівці);

масло вершкове, жирністю від 72 до 82,5% включно;

сметана жирністю до 15 відсотків включно;

яйця курячі категорії С1;

олія соняшникова;

цукор кристалічний;

капуста білокачанна;

цибуля ріпчаста;

буряк;

морква;

картопля;

етанол, розчин 96 відсотків;

жарознижувальні препарати імпортні;

жарознижувальні препарати вітчизняні;

антибіотики вітчизняні;

антибіотики імпортні;

медична маска одноразова;

бензин марки А-95;

дизельне пальне;

газ скраплений для автомобілів.

Раніше Кабінет міністрів обмежив вартість природного газу для виробників продовольства: борошна та хліба, молока, курятини, соняшникової олії.

Читайте також: