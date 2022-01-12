Під Броварами УАЗ влетів в іномарку: загинув чоловік

На місці працюють правоохоронці.

Під Броварами Київської області 11 січня сталася смертельна аварія.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Аварія сталася між селами Богданівка та Шевченкове. За попередньою інформацією, 47-річний водій УАЗу не впорався з керуванням. Його автомобіль вилетів на зустрічну смугу, де влетів у Volkswagen.

Врезультаті удару пасажир УАЗу вилетів із салону авто. Він загинув миттєво від важких травм.

На місце трагедії одразу прибули слідчі та поліцейські. Правову кваліфікацію аварії вони нададуть після з'ясування усіх обставин аварії.

Нагадаємо, смертельна аварія у Київській області: увечері неподалік села Мирне не розминулися легковик та вантажівка. "Камаз" не надав перевагу в русі. Уникнути зіткнення було неможливо. Воно сталося в той момент, коли вантажівка повертала ліворуч, а легковик - рухався прямо. За кермом легкового авто був 36-річний водій із Переяслава. Від отриманих травм чоловік загинув на місці ДТП.

Напередодні ввечері в Київській області сталася смертельна ДТП

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