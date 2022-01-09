Під Києвом після зіткнення спалахнуло авто: водій загинув

Під Києвом після зіткнення спалахнуло авто: водій загинув

На місці працюють кілька бригад швидких і рятувальників.

Під Києвом, де різко погіршилась погода, сталась аварія на Старообухівській трасі.

Про подію повідомляють свідки, які зафіксували подію.

Як видно із відео, сталося лобове зіткнення двох авто, одне з них винесло на узбіччя і воно загорілось. Свідки повідомляють, що зрештою пролунав і вибух.

На місці працювало одразу 4 бригади рятуваників, які гасили полум'я, проте машина вигоріла вщент.

Попередньо відомо, що водій машини, яка загорілась, загинув. А от у іншій машині їхала сім'я із дитиною, також повідомляється, що вони отримали різні травми.

Що стало причиною аварії будуть з'ясовувати слідчі.

Паблік "ДТП.Київ" на своєму каналі оприлюднив відео з моменту загорання. ВІДЕО 18+

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