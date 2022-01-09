Под Киевом после столкновения вспыхнуло авто: водитель погиб

На месте работают несколько бригад скорых и спасателей.
Под Киевом, где резко ухудшилась погода, произошла авария на Старообуховской трассе.
О событии сообщают свидетели, зафиксировавшие событие.
Как видно из видео, произошло лобовое столкновение двух авто, одно из них вынесло на обочину и оно загорелось. Свидетели сообщают, что в конце концов раздался и взрыв.
На месте работало сразу 4 бригады спасателей, которые тушили пламя, однако машина выгорела дотла.
Предварительно известно, что водитель загоревшейся машины погиб. А вот в другой машине ехала семья с ребенком, также сообщается, что они получили разные травмы.
Что стало причиной аварии, будут выяснять следователи.
Паблик "ДТП.Киев" на своем канале обнародовал видео с момента возгорания. ВИДЕО 18+
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