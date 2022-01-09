В Запорожье пьяная водитель за рулем снесла электроопору

В машине находились 4 девушек.

В Запорожье на скоростном участке в промышленном районе города нетрезвая девушка за рулем снесла электроопору.

Об этом сообщают журналисты ТСН.

21-летняя женщина на "Ланосе" не справилась с управлением и на полной скорости влетела в бетонный столб. От удара столб электроопоры упал на дорогу и перекрыл проезжую часть. А переднюю часть легковушки полностью смяло, моторный отсек вдавило в салон.

Всего в салоне вместе с водительницей находились четыре человека, по информации ТСН, все – девушки, которые возвращались с вечеринки. Трое пострадавших с ушибами от помощи отказались, а вот одну из пассажирок пришлось госпитализировать, у нее травмы головы и грудного отдела позвоночника.

Согласно заключению медицинского обследования, водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения.

"По этому факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или под влиянием наркотических или психотропных веществ). Санкция настоящей статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет", — отметили в местной полиции.

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