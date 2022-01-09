В Днепре из-за сильной гололедицы парализован транспорт (видео)

В городе произошло много ДТП. Большинство – с участием общественного транспорта.

В Днепре с самого утра 9 января шел ледяной дождь. В результате чего дороги превратились в сплошной каток и частично парализовали движение.

Об этом пишет издание "Информатор".

Сильная гололедица спровоцировала аварийную ситуацию на улице Сечевых Стрельцов, где на дороге развернуло автобус №136. Авто едва столкнулось с грузовиком, но полностью перекрыло движение на участке.

Еще одно ДТП произошло на проспекте Гагарина. Там тоже столкнулись две маршрутки.

Автомобиль занесло и в районе Памятника Славы на проспекте Яворницкого. Водителя легковушки, который спускался вниз по дороге, занесло. Он пытался затормозить, однако авто по инерции на скользкой дороге повело. Остановилась легковушка, когда попала в ливневку.

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