В Днепре из-за сильной гололедицы парализован транспорт (видео)

В городе произошло много ДТП. Большинство – с участием общественного транспорта.
В Днепре с самого утра 9 января шел ледяной дождь. В результате чего дороги превратились в сплошной каток и частично парализовали движение.
Об этом пишет издание "Информатор".
Сильная гололедица спровоцировала аварийную ситуацию на улице Сечевых Стрельцов, где на дороге развернуло автобус №136. Авто едва столкнулось с грузовиком, но полностью перекрыло движение на участке.
Еще одно ДТП произошло на проспекте Гагарина. Там тоже столкнулись две маршрутки.
Автомобиль занесло и в районе Памятника Славы на проспекте Яворницкого. Водителя легковушки, который спускался вниз по дороге, занесло. Он пытался затормозить, однако авто по инерции на скользкой дороге повело. Остановилась легковушка, когда попала в ливневку.
Читайте также:
- Одна область в Украине снова с показателями "оранжевой" зоны: где ухудшилась COVID-ситуация.
- В Киеве произошел смертельный пожар в многоэтажке: человек выпал из окна.
- На Днепропетровщине во время пожара в жилом доме заживо сгорел мужчина.