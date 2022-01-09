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У Дніпрі через сильну ожеледицю паралізований транспорт (відео)

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У Дніпрі через сильну ожеледицю паралізований транспорт (відео)

Інформатор

У місті сталося багато ДТП. Більшість – за участю громадського транспорту.

У Дніпрі від самого ранку 9 січня йшов крижаний дощ. Внаслідок чого дороги перетворилися на суцільний каток та частково паралізували рух.

Про це пише видання "Інформатор".

Сильна ожеледиця спровокувала аварійну ситуацію на вулиці Січових Стрільців, де на дорозі розвернуло автобус №136. Авто ледве зіткнулося з вантажівкою, але повністю перекрило рух на ділянці.

Ще одна ДТП сталася на проспекті Гагаріна. Там зіткнулися дві маршрутки.

Автомобіль занесло й у районі Пам'ятника Слави на проспекті Яворницького. Водія легковика, який спускався вниз дорогою, занесло. Він намагався загальмувати, проте авто за інерцією на слизькій дорозі повело. Зупинився легковик, коли потрапив у каналізаційний стік.

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