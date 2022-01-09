Стоять понад 700 автівок: на західному кордоні України утворилися величезні черги

На кордоні стоять 710 машин.
Перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України вдень, 9 січня, утворилися величезні черги.
Про це повідомили у Facebook Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Станом на 12:00 на кордоні стояли 710 машин. З ранку черга збільшилася, ситуація наступна:
Республіка Польща:
- "Ягодин" - 0
- “Рава-Руська” - 40
- “Грушів” - 80
- "Устилуг" - 0
- "Угринів" - 0
- "Смільниця" - 0
- “Шегині” - 95
- "Краківець" - 170
Словацька Республіка:
- “М. Березний” - 50
- “Ужгород” - 95
Угорщина:
- “Тиса”- 75
- "Дзвінкове" - 0
- “Косино” - 30
- "Лужанка" - 25
- "Вилок" - 50
Румунія:
- "Дяково" - 0
- "Солотвино" - 0
- "Порубне" - 0
Республіка Білорусь:
- "Доманове" - 0
Нагадаємо, що відомого російського тіктокера-мільйонника Даню Мілохіна прикордонники в аеропорту не впустили до України.
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