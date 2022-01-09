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Стоять понад 700 автівок: на західному кордоні України утворилися величезні черги

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Стоять понад 700 автівок: на західному кордоні України утворилися величезні черги

Держприкордонслужба України

На кордоні стоять 710 машин.

Перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України вдень, 9 січня, утворилися величезні черги.

Про це повідомили у Facebook Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Станом на 12:00 на кордоні стояли 710 машин. З ранку черга збільшилася, ситуація наступна:

Республіка Польща:

  • "Ягодин" - 0
  • “Рава-Руська” - 40
  • “Грушів” - 80
  • "Устилуг" - 0
  • "Угринів" - 0
  • "Смільниця" - 0
  • “Шегині” - 95
  • "Краківець" - 170

Словацька Республіка:

  • “М. Березний” - 50
  • “Ужгород” - 95

Угорщина:

  • “Тиса”- 75
  • "Дзвінкове" - 0
  • “Косино” - 30
  • "Лужанка" - 25
  • "Вилок" - 50

Румунія:

  • "Дяково" - 0
  • "Солотвино" - 0
  • "Порубне" - 0

Республіка Білорусь:

  • "Доманове" - 0

Нагадаємо, що відомого російського тіктокера-мільйонника Даню Мілохіна прикордонники в аеропорту не впустили до України.

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