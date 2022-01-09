Стоять понад 700 автівок: на західному кордоні України утворилися величезні черги

Стоять понад 700 автівок: на західному кордоні України утворилися величезні черги

На кордоні стоять 710 машин.

Перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України вдень, 9 січня, утворилися величезні черги.

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Про це повідомили у Facebook Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Станом на 12:00 на кордоні стояли 710 машин. З ранку черга збільшилася, ситуація наступна:

Республіка Польща:

"Ягодин" - 0

“Рава-Руська” - 40

“Грушів” - 80

"Устилуг" - 0

"Угринів" - 0

"Смільниця" - 0

“Шегині” - 95

"Краківець" - 170

Словацька Республіка:

“М. Березний” - 50

“Ужгород” - 95

Угорщина:

“Тиса”- 75

"Дзвінкове" - 0

“Косино” - 30

"Лужанка" - 25

"Вилок" - 50

Румунія:

"Дяково" - 0

"Солотвино" - 0

"Порубне" - 0

Республіка Білорусь:

"Доманове" - 0

Нагадаємо, що відомого російського тіктокера-мільйонника Даню Мілохіна прикордонники в аеропорту не впустили до України.

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