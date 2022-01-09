Скандального російського тіктокера не впустили до України

Блогера не впустили прикордонники в аеропорту.

Відомого російського тіктокера-мільйонника Даню Мілохіна не впустили до України.

20-річний виконавець, який відомий своїми скандальними витівками, прилетів з пересадкою до Києва, аби "потусуватися". Втім, після того, як Даня декілька годин просидів в аеропорту, його відправили назад. Про це Мілохін розповів у своїх Instagram-stories.

Даня Мілохін / instagram.com/danya_milokhin

"Чуваки, мене не впустили. Я ворог. Нас назад розвернули", – сказав він.

Тим часом, у коментарях користувачі пишуть, що влітку блогер був в окупованому Криму.

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