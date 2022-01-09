У Казахстані джазмена з Киргизстану видали за терориста (відео)

За словами чоловіка, він безробітній і приїхав саме на протест.

У Казахстані силовики опублікували відео, на якому один із учасників протестних акцій зізнається в тому, що він брав у них участь за гроші. Пізніше з’ясувалося, що "терористом" виявився відомий джазовий музикант з Киргизії — Вікрам Рузахунов, який вирушив до Алмати зі своїм гуртом на гастролі.

Відео "зізнання" виклали в Мережі.

На кадрах чоловік зізнається у тому, що брав участь у протестних акціях за гроші, а саме за 200 доларів.

"Зі мною зв'язалися незнайомі люди і запропонували взяти участь у мітингах, запропонували 90 тисяч тенге. Оскільки в Киргизстані я безробітній, я погодився. Вони придбали мені квиток і 2 числа я прилетів в Алмати. Мене відвезли на квартиру, де також були громадяни Таджикістану і Узбекистану, але я не розумів, про що вони говорять. Коли мітинг почався, я повернувся у квартиру. Наступного дня хотів поїхати додому і мене затримали", - розповів чоловік на відео.

Згодом з'явилося фото "терориста". В ньому упізнали відомого киргизського джазмена Вікрама Рузахунова, який поїхав до Казахстану виступати зі своїм тріо. З фото видно, що його сильно побили.

Рідні музиканта припускають, що його заарештували та утримують у невідомому місці, і через ЗМІ вони звернулися до компетентних органів Киргизії по допомогу.

У МВС Казахстану зробили заяву, що на відео зовсім інша людина. Міністерство закордонних справ Киргизької Республіки повідомляє, що зараз Міністерством спільно з органами Республіки Казахстан проводять відповідні заходи щодо з'ясування всіх обставин факту затримання громадянина.

Нагадаємо, що чотирирічна дівчинка загинула в Алмати, що в Казахстані, після того, як потрапила під обстріл. Дитина загинула від кульового поранення в голову.

Читайте також: