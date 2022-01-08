Українські прикордонники заборонили в'їзд до країни російському акторові

Ім'я актора не назвали.

Прикордонники не впустили до України російського актора, який прилетів до "Борисполя" рейсом зі Стамбула.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

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Зазначається, що громадянину Російської Федерації 34 роки. Втім, його імені не називають. Актор театру і кіно прибув до України для знімання у фільмі.

Під час проходження паспортного контролю з’ясувалося, що актор порушував порядок в'їзду до анексованого РФ Криму. До слова, там він брав участь у зніманнях російського серіалу.

Прикодонники повідомляють, що під час бесіди іноземець усіляко відхрещувався та заперечував перебування на тимчасово окупованому півострові. Втім, за порушення норм українського законодавства до України його не впустили. Крім того, чоловік отримав заборону в’їзду на територію країни на найближчі три роки.

Як повідомлялося раніше, українські прикордонники заборонили в'їзд до країни російській співачці Марії Гусаровій - Mary Gu. Вона мала концерт у Києві. Причина рішення - незаконне відвідування тимчасово окупованого Росією Криму.

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