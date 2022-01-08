Німеччина спростила правила в'їзду для українців: що слід знати

Тепер українці зможуть перетинати німецький кордон за загальними правилами.

З неділі, 9 січня, Німеччина виключила Україну зі списку країн підвищеного ризику. Відтепер українські туристи подорожуватимуть до країни за загальними правилами в’їзду.

Про це пише DW.

Від 9 січня до подорожніх із України до Німеччини не застосовуватимуться спеціальні правила в’їзду. Українці зможуть перетинати німецький кордон за загальними правилами. Зокрема, тепер усі особи старші за 6 років мають надати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, сертифікат про повний курс вакцинації або довідку про нещодавнє одужання.

Раніше в'їзд до Німеччини був можливий лише в разі гострої потреби або за наявності сертифікату повного курсу (принаймні 2 дози) вакцинації протиCOVID-19. При цьому перед прибуттям до країн необхідно було зареєструватися на спеціальному сайті та мати при собі підтвердження реєстрації під час перетину кордону.

Крім того, ті, хто мали право на в'їзд до ФРН, але не були повністю щепленими проти коронавірусу, повинні були відбути 10-денний термін самоізоляції. Достроково вийти з карантину можливо було лише на п'ятий день після приїзду за негативним результатом другого тесту.

Відповідні обмеження діяли для українців від 10 жовтня 2021 року.

Всю актуальну інформацію щодо перетину кордону країн світу можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, Чорногорія посилила правила в'їзду для українців. Від 2 січня 2022 року потрапити до країни не можуть ті, хто не перехворів на COVID або щепився понад пів року тому.

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