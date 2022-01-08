Азербайджан заявив про обстріл з боку Вірменії

Азербайджан заявив про обстріл з боку Вірменії

Повідомляють про застосування великокаліберної зброї.

Азербайджан заявив про обстріл з території Вірменії в прикордонному Кельбаджарському районі.

Про це з посиланням на азербайджанське Міністерство оборони пише Vesti.az.

Також читайте Баку передав Єревану десять вірменських військовослужбовців, затриманих під час зіткнень

За даними міністерства, обстріл стався у суботу - 8 січня близько 13:50.

"Збройні сили Вірменії з позицій, розташованих у напрямку населеного пункту Юхари Шорджа Басаркечарського району, піддали обстрілу позиції азербайджанської армії в напрямку Кяльбаджарського району із застосуванням АГС і великокаліберної зброї", йдеться у повідомленні.

У результаті заходів у відповідь вогонь був придушений, втрат серед особового складу і техніки немає. Зазначається, що військовослужбовці Азербайджану "придушили вогневу активність противника". Наразі обстановку в регіоні називають стабільною.

Нагадаємо, у листопаді між Азербайджаном та Вірменією відновилися бої на спірній території. Вдень 16 листопада міністерства оборони обох країн опублікували заяви. У них сторони звинувачували одна одну у провокаціях.

На кордоні Вірменії та Азербайджану перестали стріляти після розмови президента РФ Володимира Путіна з вірменським прем'єром Ніколом Пашиняном.

Читайте також: