Азербайджан заявив про обстріл з боку Вірменії

Повідомляють про застосування великокаліберної зброї.
Азербайджан заявив про обстріл з території Вірменії в прикордонному Кельбаджарському районі.
Про це з посиланням на азербайджанське Міністерство оборони пише Vesti.az.
За даними міністерства, обстріл стався у суботу - 8 січня близько 13:50.
"Збройні сили Вірменії з позицій, розташованих у напрямку населеного пункту Юхари Шорджа Басаркечарського району, піддали обстрілу позиції азербайджанської армії в напрямку Кяльбаджарського району із застосуванням АГС і великокаліберної зброї", йдеться у повідомленні.
У результаті заходів у відповідь вогонь був придушений, втрат серед особового складу і техніки немає. Зазначається, що військовослужбовці Азербайджану "придушили вогневу активність противника". Наразі обстановку в регіоні називають стабільною.
Нагадаємо, у листопаді між Азербайджаном та Вірменією відновилися бої на спірній території. Вдень 16 листопада міністерства оборони обох країн опублікували заяви. У них сторони звинувачували одна одну у провокаціях.
На кордоні Вірменії та Азербайджану перестали стріляти після розмови президента РФ Володимира Путіна з вірменським прем'єром Ніколом Пашиняном.
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