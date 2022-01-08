Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении

Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении

Сообщается о применении крупнокалиберного оружия.

Азербайджан заявил об обстреле с территории Армении в приграничном Кельбаджарском районе.

Об этом со ссылкой на азербайджанское Министерство обороны пишет Vesti.az.

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По данным министерства, обстрел произошел в субботу – 8 января около 13:50.

"Вооруженные силы Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района с применением АГС и крупнокалиберного оружия", говорится в сообщении.

В результате ответных мер огонь был подавлен, потерь среди личного состава и техники нет. Отмечается, что военнослужащие Азербайджана "подавили огневую активность противника". Обстановку в регионе называют стабильной.

Напомним, в ноябре между Азербайджаном и Арменией возобновились бои на спорной территории. Днем 16 ноября министерства обороны обеих стран обнародовали заявления. В них стороны обвиняли друг друга в провокациях.

На границе Армении и Азербайджана перестали стрелять после разговора президента РФ Владимира Путина с армянским премьером Николом Пашиняном.

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