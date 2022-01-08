Німеччина призупинила продаж зброї охопленому протестами Казахстану

Рішення було ухвалено 8 січня.

Німеччина заборонила поставки озброєнь до Казахстану після заяви президента країни про відкриття вогню на ураження без попередження.

Про це повідомляє AFP.

Як сказано, німецький Бундестаг в суботу, 8 січня, заборонив експорт озброєнь до Казахстану. Водночас, в німецькому експорті поставки до цієї країни займають малу частину - торік було видано лише 25 дозволів на загальну суму близько 2,2 млн євро.

Видання пише, що заборона була введена також з урахуванням наказу президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва відкривати вогонь на ураження без попередження. Він наголосив, "хто не здасться, того буде знищено".

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Нагадаємо, декілька днів поспіль у Казахстані тривають протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Наразі достеменно невідомо, скільки точно людей постраждали і загинули у результаті заворушень.

Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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