Німеччина призупинила продаж зброї охопленому протестами Казахстану

Рішення було ухвалено 8 січня.
Німеччина заборонила поставки озброєнь до Казахстану після заяви президента країни про відкриття вогню на ураження без попередження.
Про це повідомляє AFP.
Як сказано, німецький Бундестаг в суботу, 8 січня, заборонив експорт озброєнь до Казахстану. Водночас, в німецькому експорті поставки до цієї країни займають малу частину - торік було видано лише 25 дозволів на загальну суму близько 2,2 млн євро.
Видання пише, що заборона була введена також з урахуванням наказу президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва відкривати вогонь на ураження без попередження. Він наголосив, "хто не здасться, того буде знищено".
Нагадаємо, декілька днів поспіль у Казахстані тривають протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Наразі достеменно невідомо, скільки точно людей постраждали і загинули у результаті заворушень.
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