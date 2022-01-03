Ізраїль змінив правила в'їзду до країни: що варто знати

Правила впроваджують від 9 січня.
Уряд Ізраїлю дозволив в'їзд на територію країни від 9 січня для вакцинованих іноземців, а також тих, хто перехворів коронавірусом.
Про це повідомила пресслужба уряду Ізраїлю.
"Від 9 січня Ізраїль відкривається для щеплених та перехворілих іноземних туристів", - йдеться в повідомленні. Втім, це стосується тих мандрівників, які прибувають з країн, де помірний рівень захворюваності.
Слід зауважити, що від 4 січня ізраїльтяни, які повертаються з "помаранчевих" країн, повинні перебувати в карантині лише перші 24 години або до отримання негативного ПЛР-тесту. Його треба зробити після прильоту.
Натомість вакциновані або перехворілі громадяни Ізраїлю, які повернулися в країну до півночі 4 січня, зможуть опівночі вийти з карантину без отримання другого негативного тесту ПЛР на коронавірус.
Як повідомлялося, Чорногорія посилює правила в'їзду для українців. Від 2 січня 2022 року потрапити до країни не зможуть ті, хто не перехворів на COVID або щепився понад пів року тому. Правила будуть діяти щонайменш до 12 січня.
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