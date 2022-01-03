Израиль изменил правила въезда в страну: что следует знать

Правила вводятся с 9 января.

Правительство Израиля разрешило въезд на территорию страны с 9 января для вакцинированных иностранцев, а также переболевших коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Израиля.

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"С 9 января Израиль открывается для привитых и переболевших иностранных туристов", — говорится в сообщении. Впрочем, это касается тех путешественников, прибывающих из стран, где умеренный уровень заболеваемости.

Следует заметить, что с 4 января израильтяне, возвращающиеся из "оранжевых" стран, должны находиться в карантине только первые 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста. Его нужно сделать по прилету.

Вакцинированные или переболевшие граждане Израиля, вернувшиеся в страну к полуночи 4 января, смогут в полночь выйти из карантина без получения второго отрицательного теста ПЦР на коронавирус.

Как сообщалось, Черногория ужесточает правила въезда для украинцев. Со 2 января 2022 года попасть в страну не смогут те, кто не переболел COVID или привился более полугода назад. Правила будут действовать не менее 12 января.

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