Чехия вслед за Польшей меняет условия въезда для украинцев: детали

Чехия вслед за Польшей меняет условия въезда для украинцев: детали

Даже те украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19, будут вынуждены делать ПЦР-тест.

Чехия сменила правила въезда для украинцев. С 27 декабря, чтобы попасть в страну, нужно получить отрицательный результат ПЦР-теста, даже при наличии прививки двумя дозами вакцины.

Об этом идет речь на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Для украинцев, имеющих разрешение на постоянное проживание в Чехии, это правило начнет действовать с 3 января 2022 г.

Отрицательный результат теста не должны предъявлять лица, получившие третью дозу вакцинации сертифицированными вакцинами. Подойдут все препараты, которые используются в Украине (AstraZeneca, Moderna, Pfizer/BioNTech, Covishield), кроме китайского CoronaVac.

Ограничения не распространяются на детей до 12 лет и украинцев в возрасте от 12 до 18 лет, которые получили две дозы вакцины.

Можно ли заменить ПЦР-тест

В случае наличия разрешения на постоянное проживание в Чехии, можно заменить ПЦР-тест справкой об отрицательном антигенном тесте, сделанном не ранее чем за 48 часов до въезда в страну в аккредитованной лаборатории медучреждений Украины.

Что делать, если нет COVID-сертификата

Граждане Украины, имеющие чешскую визу, разрешение на проживание в Чехии или другой стране ЕС или основания для въезда в гуманитарных ситуациях, но не имеющие сертификата о вакцинации, обязаны:

до прибытия в Чехию. заполнить соответствующий въездной формуляр: https://plf.uzis.cz/. Полученное не e-mail подтверждение следует показать во время пограничного контроля;

при пересечении границы предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не раньше чем за 72 часа до въезда;

не ранее чем через 5-7 дней после приезда, сделать на территории Чехии повторный тест на коронавирус;

по приезде в страну и до получения повторного отрицательного теста носить респиратор без дыхательного клапана образца FFP2 или KN95.

Напомним, что 15 декабря новые требования на пересечение границы ввела Польша. Для въезда, кроме сертификата о вакцинации, потребовали еще ПЦР-тест.

Такое решение вызвало коллапс и многокилометровые очереди на польско-украинской границе.

Впоследствии Польша была вынуждена расширить список лиц, которым кроме паспорта вакцинации для пересечения границы не нужен результат теста на коронавирус.

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