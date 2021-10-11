Франция изменила правила въезда для украинцев: требования стали жестче

Пересекать границу страны разрешено лицам, которые прошли полный курс вакцинации и были привиты соответствующими препаратами.
В понедельник, 11 октября, во Франции изменили правила въезда для иностранцев.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Отныне страну имеют право посещать граждане, прошедшие полный курс вакцинации препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm.
Для беспрепятственного пересечения границы с момента получения последней дозы должно пройти не менее 7 дней, а для препарата Johnson and Johnson, который предусматривает только одну прививку — 28 дней.
Напомним:
- Правила въезда в страну изменили в Германии и Великобритании, где признали украинские COVID-сертификаты о прививках. В обеих странах не признают вакцинацию китайским препаратом CoronaVac, который широко применяют в Украине
- От 18 сентября правила въезда в страну для украинских граждан изменила Латвия
- Румыния усилила правила въезда: украинцам разъяснили новые правила
- Финляндия изменила условия въезда для украинцев: будут пропускать только вакцинированных
- Черногория изменила правила въезда в страну
- Северная Македония признала украинские COVID-сертификаты