Латвия изменила правила въезда для украинцев: кто может попасть в страну

Латвия изменила правила въезда для украинцев: кто может попасть в страну

Рига внесла Украину в список стран, которые несут серьезный риск для здоровья населения.

Латвия изменила правила въезда в страну для украинских граждан с субботы, 18 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Латвии.

Отмечается, что Рига внесла Украину в список стран, которые несут серьезный риск для здоровья населения. Именно поэтому правила пересечения границы без уважительной причины изменились.

Въезд с целью туризма разрешен только украинцам, которые имеют COVID-сертификаты стран-членов ЕС, ЕЭП, Швейцарии и Великобритании, а также имеют COVID-сертификаты, полученные в мобильном приложении "Дія" с QR-кодом для их проверки, а также совместимы с системой признания сертификатов о вакцинации от коронавируса в Латвийской Республике. В ведомстве отмечают, если некорректное отображение информации во время сканирования QR-кода, то следует перезагрузить чионовиты сертификат о вакцинации в "Дії".

Такие туристы не должны находиться на 10-дневной самоизоляции. Кроме того, они освобождены от требования тестирования на COVID-19 перед прибытием в Латвию и по прибытии в Латвию.

Кроме того, перед прибытием в Латвию необходимо заполнить специальную анкету на сайте covidpass.lv.

Как сообщалось, по состоянию на 9 сентября для украинских граждан свои границы открыли 133 страны мира. Для въезда каждая страна вводит свои условия — где необходимо предъявить подтверждающие документы прохождения полного курса вакцинации от COVID, где достаточно негативных результатов ПЦР-теста или экспресс-теста на ангтиген. Об актуальном режим въезда и транзита можно узнать на интерактивной онлайн-карте: http://tripadvisor.mfa.gov.ua.

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