"Он на нее не смотрит": у Путина прокомментировали "неправильную" дату на его часах

"Он на нее не смотрит": у Путина прокомментировали "неправильную" дату на его часах

Во время голосования 17 сентября на часах была дата — 10 сентября.

В российского президента Владимира Путина отреагировали на дату на его часах, которую заметили пользователи Сети во время голосования на выборах в Госдуму.

Ситуацию прокомментировал представитель главы Кремля Дмитрий Песков, сообщает Telegram-канал Пул N3.

"Просто у Путина не установлена дата на часах. Он на нее не смотрит. Он датой на часах не пользуется. Поэтому да, у него там стоит другая дата", — заявил Песков.

К слову, на часах Путина, который голосовал на выборах утром 17 сентября, пользователи Сети заметили дату — 10 число и время 15:24. В соцсетях убеждены, что видео, которое появилось в Интернете, фейк.

Следует заметить, что ранее Песков объяснил, как Владимир Путин проголосовал онлайн без собственного телефона. По словам спикера, президент РФ зарегистрировался с помощью мобильного телефона одного из своих помощников. Ведь Путин якобы "не имеет собственных гаджетов".

Напомним, в пятницу, 17 сентября, в России стартовали выборы депутатов в Государственную думу (нижней палаты парламента), губернаторов, депутатов регионального и городского уровней. Они продлятся три дня.

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