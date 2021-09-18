Украина усилила систему противовоздушной обороны на севере страны

Мероприятия проводятся в рамках учений.
Украина усилила систему противовоздушной обороны на северном направлении.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушного командования "Центр".
Отмечается, что к такому решению пришли в рамках проведения стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия-2021".
"Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования" Центр "совершили выдвижение на определенные позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия", — говорится в сообщении.
Командование призвало жителей населенных пунктов Черниговской области не препятствовать и не раскрывать маршруты передислокации войск. "Все мероприятия проводятся в рамках учений", — отметили в пресс служба.
Как сообщалось, Александр Лукашенко заявил о намерениях закупить у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Их могут разместить на белорусско-украинской границе. Минск намерен закупить российских вооружений на более на $ 1 млрд.