Затянуло в насос: в Кривом Роге на коммунальном предприятии погибли трое работников

Тела погибших доставали спасатели.
В Кривом Роге на КП "Кривбассводоканал" произошла трагедия. На Радушанском водоочистном комплексе погибли трое работников.
Об этом сообщает блогер Олег Ермолинский.
По предварительной информации, сотрудники коммунального предприятия во время выполнения плановых работ не убедились в безопасности, не замеряли содержание газов в помещении и их затянуло в насос.
Прибывшие на вызов спасатели, достали тела погибших на поверхность.
"18 сентября в 10:08 в Службу спасения" 101 "поступило сообщение от диспетчера КП" Кривбассводоканал "о том, что на улице Никопольское шоссе Долгинцевского района. Кривой Рог, на территории предприятия, трое мужчин упали в горизонтальный отстойник и не отвечают" , - рассказали в ГСЧС.
Спасатели установили, что тела без признаков жизни находятся в конструкции горизонтального отстойника на глубине 6 метров.
Чрезвычайники спустились на дно отстойника и с помощью веревки подняли тела погибших мужчин на поверхность. В результате происшествия погибли три человека (1962, 1982 и 1978 г.р.).
Детали трагедии выясняют правоохранительные органы.
Напомним, что в Житомире три человека пострадали от взрыва. Там на частном предприятии разорвало 200-литровую бочку с легковоспламеняющимся веществом. Пострадавшие работники сейчас в больнице, у них сильные ожоги.