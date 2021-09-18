Затянуло в насос: в Кривом Роге на коммунальном предприятии погибли трое работников

Затянуло в насос: в Кривом Роге на коммунальном предприятии погибли трое работников

Тела погибших доставали спасатели.

В Кривом Роге на КП "Кривбассводоканал" произошла трагедия. На Радушанском водоочистном комплексе погибли трое работников.

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Об этом сообщает блогер Олег Ермолинский.

По предварительной информации, сотрудники коммунального предприятия во время выполнения плановых работ не убедились в безопасности, не замеряли содержание газов в помещении и их затянуло в насос.

Прибывшие на вызов спасатели, достали тела погибших на поверхность.

"18 сентября в 10:08 в Службу спасения" 101 "поступило сообщение от диспетчера КП" Кривбассводоканал "о том, что на улице Никопольское шоссе Долгинцевского района. Кривой Рог, на территории предприятия, трое мужчин упали в горизонтальный отстойник и не отвечают" , - рассказали в ГСЧС.

Спасатели установили, что тела без признаков жизни находятся в конструкции горизонтального отстойника на глубине 6 метров.

Чрезвычайники спустились на дно отстойника и с помощью веревки подняли тела погибших мужчин на поверхность. В результате происшествия погибли три человека (1962, 1982 и 1978 г.р.).

Детали трагедии выясняют правоохранительные органы.

Напомним, что в Житомире три человека пострадали от взрыва. Там на частном предприятии разорвало 200-литровую бочку с легковоспламеняющимся веществом. Пострадавшие работники сейчас в больнице, у них сильные ожоги.

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