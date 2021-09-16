В Запорожье в общежитии ЗНУ погиб строитель

Мужчина выполнял работы по ремонту фасада.

В Запорожье в общежитии Запорожского национального университета погиб 36-летний мужчина. Он выполнял работы по ремонту фасада, оборвался и упал с высоты.

Об этом сообщает пресс служба Нацполиции Запорожской области.

Происшествие произошло сегодня, 16 сентября, около 10:00 утра на улице Железнодорожной. Во время проведения ремонтных работ в общежитии ЗНУ произошел несчастный случай. С крыши здания упал 36-летний рабочий, выполнявший работы с повышенной опасностью во время ремонта фасада здания.

По данному факту гибели мужчины следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью). Санкция предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

"В рамках открытого уголовного производства сотрудники полиции устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, проводят осмотр места происшествия и оборудование, на котором выполнялись строительные работы, изымается служебная документация", — рассказала пресс-секретарь полиции области Елена Лебединская.

Напомним, что в Днепре мужчина пришел устраиваться на работу, однако после собеседования он вышел на улицу, упал в лужу и захлебнулся.

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