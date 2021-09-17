Взрыв на предприятии в Житомире: трое работников лечат ожоги рук и лица

Взрыв на предприятии в Житомире: трое работников лечат ожоги рук и лица

Окончательные обстоятельства происшествия будут устанавливать специалисты.

Три человека пострадали от взрыва в Житомире. Там на частном предприятии разорвало 200-литровую бочку с легковоспламеняющимся веществом. Пострадавшие работники сейчас в больнице, у них ожоги рук и лица.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

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Предварительно угрозы жизни нет. Все пострадавшие — то местные жители, им 22, 26 и 52 года. Сразу после взрыва их забрала скорая.

Взрыв на частном деревообрабатывающем предприятии произошел накануне. Взорвалась бочка с легковоспламеняющимся веществом. Мгновенно загорелись две металлические сушильные камеры и древесина, которая была рядом, и таким образом огонь распространился очень быстро.

Спасателям, которые приехали на место, понадобился час, чтобы потушить огонь. Предварительная причина возгорания — нарушение технологического регламента, так сообщили в ДСНС. О чем конкретно идет речь, пока не уточняется. Окончательные обстоятельства происшествия будут устанавливать специалисты.

Полиция уже открыла уголовное производство по статье нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью. Статья предусматривает 8 лет лишения свободы.

Также предприятие направят проверку: в частности смотреть, имело ли оно разрешения на обжиг древесного угля.

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