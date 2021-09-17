Взрыв на предприятии в Житомире: трое работников лечат ожоги рук и лица

Окончательные обстоятельства происшествия будут устанавливать специалисты.
Три человека пострадали от взрыва в Житомире. Там на частном предприятии разорвало 200-литровую бочку с легковоспламеняющимся веществом. Пострадавшие работники сейчас в больнице, у них ожоги рук и лица.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Предварительно угрозы жизни нет. Все пострадавшие — то местные жители, им 22, 26 и 52 года. Сразу после взрыва их забрала скорая.
Взрыв на частном деревообрабатывающем предприятии произошел накануне. Взорвалась бочка с легковоспламеняющимся веществом. Мгновенно загорелись две металлические сушильные камеры и древесина, которая была рядом, и таким образом огонь распространился очень быстро.
Спасателям, которые приехали на место, понадобился час, чтобы потушить огонь. Предварительная причина возгорания — нарушение технологического регламента, так сообщили в ДСНС. О чем конкретно идет речь, пока не уточняется. Окончательные обстоятельства происшествия будут устанавливать специалисты.
Полиция уже открыла уголовное производство по статье нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью. Статья предусматривает 8 лет лишения свободы.
Также предприятие направят проверку: в частности смотреть, имело ли оно разрешения на обжиг древесного угля.