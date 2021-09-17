Разорвало бочку: в Житомире на предприятии грогремел взрыв

Разорвало бочку: в Житомире на предприятии грогремел взрыв

Пострадавшие сейчас находятся в больнице.

Три человека пострадали от взрыва в Житомире. Там на частном предприятии разорвало 200-литровую бочку с легковоспламеняющимся веществом.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 17 сентября.

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Загорелись две металлические сушильные камеры и древесина, которая была рядом. Спасателям понадобился час, чтобы потушить пламя.

Пострадавшие работники сейчас в больнице. Предварительная причина возгорания — нарушение технологического регламента.

Новости Украины: три человека пострадали от взрыва в Житомире

Напомним, вечером 15 сентября в Карпатах погибли два человека в возрасте 29 и 36 лет, еще четверо женщин получили ранения. Трагедия произошла, когда группа туристов грелась у костра. На том месте, где отдыхающие развели костер, раздался взрыв. По словам полиции, взрыв мог вызвать снаряд времен прошлых мировых войн.

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