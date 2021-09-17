Прогресс в "Нормандском формате" очень медленный: о чем говорила Меркель на встрече с Макроном

Прогресс в "Нормандском формате" очень медленный: о чем говорила Меркель на встрече с Макроном

Канцлер Германии встретилась с президентом Франции 16 сентября в Париже.

Прогресс в "Нормандском формате" очень медленный. О таком во время встречи с Эммануэлем Макроном заявила Ангела Меркель.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 17 сентября.

Накануне немецкий канцлер и французский президент беседовали с глазу на глаз. Это был один из последних визитов Ангелы Меркель на посту канцлера во Францию. И ситуация в Украине, в частности, и "Нормандский формат", стали одной из тем для обсуждения политиков. Но больше деталей по этому вопросу они не раскрыли.

Известно также, что Макрон и Меркель говорили и о ситуации в Беларуси и о кризисе в Афганистане.

"Вы уже упоминали наши отношения с Украиной, "Нормандский формат" и ситуацию в Беларуси. Сейчас идет подготовка к неофициальному саммиту ЕС в Словении 5 и 6 октября, который играет ключевую роль во всех тех вопросах, которые мы обсудили. Среди них и то, есть ли у нас шанс достичь прогресса в "Нормандском формате". Ситуация там достаточно сложная и прогресс очень медленный", — заявила Меркель.

Напомним, 22 августа канцлер Германии встретилась в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда Меркель назвала РФ стороной конфликта на востоке Украины и заявила, что хочет провести встречу в "Нормандской формате" на уровне президентов.

Новости мира: о чем заявила Меркель на встрече с Макроном

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