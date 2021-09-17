Розірвало діжку: в Житомирі на підприємстві грогримів вибух

Розірвало діжку: в Житомирі на підприємстві грогримів вибух

Постраждалі наразі перебувають у лікарні.

Троє людей постраждали від вибуху в Житомирі. Там на приватному підприємстві розірвало 200-літрову діжку із легкозаймистою речовиною.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 17 вересня.

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Зайнялися дві металеві сушильні камери та деревина, що була поруч. Рятувальникам знадобилася година, аби приборкати полум’я.

Постраждалі працівники наразі у лікарні. Попередня причина займання – порушення технологічного регламенту.

Новини України: троє людей постраждали від вибуху в Житомирі

Нагадаємо, ввечері 15 вересня у Карпатах загинули два чоловіка віком 29 і 36 років, ще четверо жінок отримали поранення. Трагедія сталася коли група туристів грілася біля багаття. На тому місці, де відпочивальники розвели вогнище, пролунав вибух. За словами поліції, вибух міг спричинити снаряд часів минулих світових воєн.

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