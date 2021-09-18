Печенье с яблоками и орехами

Печенье с яблоками и орехами

Выпечка с яблоками хороша тем, что рецепты актуальны в течение всего года.

Если вы уже освоили шарлотку, а также насыпной и наливной пироги с яблоками, самое время приступить к печенью.

Процесс замешивания теста для печенья быстрый и легкий, а в результате получаются очень нежные изделия с ореховым привкусом и ароматом корицы.

Ингредиенты:

3 яблока

350-400 г муки

3 яйца

100 г сахара

100 г сливочного масла

100 г очищенных грецких орехов

1 чайная ложка разрыхлителя

0,5 чайной ложки молотой корицы

Приготовление

Очищенные яблоки натереть на крупной терке, грецкие орехи измельчить.

Яйца взбить в пену, добавить сахар и взбивать до кремообразного состояния, после чего ввести размягченное сливочное масло и продолжать взбивание еще пару минут.

В яично-масляную смесь постепенно всыпать просеянную муку с разрыхлителем и вымешать до однородности, после чего добавить яблоки, корицу и орехи и аккуратно перемешать.

Готовое тесто выкладывать столовой ложкой на застеленный пергаментом противень и выпекать 15-20 минут при 200°С.

На заметку

Яблоки используйте кисло-сладкие.

Норму закладки сахара меняйте соответственно своему вкусу и в зависимости от кислоты яблок.

Кроме корицы для ароматизации теста используйте ванильный сахар, а также лимонную или апельсиновую цедру.

В тесто при желании можно добавить мак, изюм или вяленую клюкву.

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