Печенье с яблоками и орехами

Выпечка с яблоками хороша тем, что рецепты актуальны в течение всего года.
Если вы уже освоили шарлотку, а также насыпной и наливной пироги с яблоками, самое время приступить к печенью.
Процесс замешивания теста для печенья быстрый и легкий, а в результате получаются очень нежные изделия с ореховым привкусом и ароматом корицы.
Ингредиенты:
- 3 яблока
- 350-400 г муки
- 3 яйца
- 100 г сахара
- 100 г сливочного масла
- 100 г очищенных грецких орехов
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- 0,5 чайной ложки молотой корицы
Приготовление
Очищенные яблоки натереть на крупной терке, грецкие орехи измельчить.
Яйца взбить в пену, добавить сахар и взбивать до кремообразного состояния, после чего ввести размягченное сливочное масло и продолжать взбивание еще пару минут.
В яично-масляную смесь постепенно всыпать просеянную муку с разрыхлителем и вымешать до однородности, после чего добавить яблоки, корицу и орехи и аккуратно перемешать.
Готовое тесто выкладывать столовой ложкой на застеленный пергаментом противень и выпекать 15-20 минут при 200°С.
На заметку
Яблоки используйте кисло-сладкие.
Норму закладки сахара меняйте соответственно своему вкусу и в зависимости от кислоты яблок.
Кроме корицы для ароматизации теста используйте ванильный сахар, а также лимонную или апельсиновую цедру.
В тесто при желании можно добавить мак, изюм или вяленую клюкву.
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