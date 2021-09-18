У Андрея Данилко умерла мама

Женщина ушла из жизни в прошлом году.

У популярного украинского шоумена и певца Андрея Данилко умерла мама.

Светлана Волкова умерла в 2020-м на 83 году жизни. Артист не афишировал горькое событие. Печальной вестью знаменитость поделился только с близкими, в частности, с бэк-вокалисткой Еленой Романовской. Об этом стало известно в программе "Викриття.Післямова".

"Я знала об этом. Мне Андрей написал: "Умерла мама", — вспомнила Романовская.

Андрей Данилко с мамой / скриншот с видео

Со своей стороны, друг знаменитости, певец EL. Кравчук рассказал, что Андрей был на похоронах родного человека в селе на Полтавщине, где она жила. Исполнитель добавил, что Данилко очень сложно переживал потерю. Звезда был сам на карантине.

"Андрей был на похоронах. Он все сделал, как любящий сын. Была служба в церкви", — сказал EL.Кравчук.

Артист добавил, что Андрей помнит о маме главное — они были друзьями: "Он говорил: "Я с мамой могу и рюмку выпить, и все откровенно рассказать", — поделился певец.

Мама Андрея Данилко / скриншот с видео

Со своей стороны, соседка Светланы Волковой поделилась, что женщина была очень хорошая, гостеприимная, щедрая и уважала всех людей.

Напомним, на днях умерла участница шоу "МастерШеф" Стелла Клименко. Кулинару было 30 лет.

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