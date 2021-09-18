В Андрія Данилка померла мама

Жінка пішла з життя минулого року.

У популярного українського шоумена та співака Андрія Данилка померла мама.

Світлана Волкова померла 2020-го на 83 році життя. Артист не афішував болісну подію. Сумною звісткою знаменитість поділився лише із близькими, зокрема, із беквокалісткою Оленою Романовською. Про це стало відомо у програмі "Викриття.Післямова".

"Я знала про це. Мені Андрій написав: "Померла мама", — пригадала Романовська.

Андрій Данилко з мамою / скриншот з відео

Зі свого боку, друг знаменитості, співак EL. Кравчук, розповів, що Андрій був на похороні рідної людини в селі на Полтавщині, де вона жила. Виконавець додав, що Данилко дуже складно переживав втрату. Зірка був сам на карантині.

"Андрій був на похороні. Він все зробив, як люблячий син. Була служба в церкві", — сказав EL.Кравчук.

Артист додав, що Андрій пам’ятає про маму головне – вони були друзями: "Він казав: "Я з мамою можу і чарку випити, і все відверто розказати", – поділився співак.

Мама Андрія Данилка / скриншот з відео

Зі свого боку, сусідка Світлани Волкової поділилася, що жінка була дуже добра, гостинна, щедра та поважала усіх людей.

Нагадаємо, днями померла учасниця шоу "МастерШеф" Стелла Клименко. Кулінарці було 30 років.

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