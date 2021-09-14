Померла учасниця шоу "МастерШеф" Стелла Клименко

Кулінарці було 30 років.

Кулінарка та учасниця шоу "МастерШеф. Професіонали" Стелла Клименко раптово померла.

30-річна дівчина пішла з життя 13 вересня. Про її смерть повідомив на своїй сторінці в Instagram Микола Люлько – друг та колега, з яким вони разом брали участь у проєкті.

Стелла Клименко та Микола Люлько / instagram.com/nikolay_lyulko

"Стелло, дівчинко, вічна пам'ять тобі, дорога. Вчора батьки, друзі, колеги і я втратили дорогу нам людину. Я до останнього вірив у чудо і чекав тебе сьогодні на роботу!!! Але ти не прийшла", - написав Люлько.

Зауважимо, у червні Клименко покинула шоу через стан здоров'я - у неї виявили коронавірус. Втім, у коментарях під дописом мама Стелли написала, що її донька померла не від COVID-19. У кухарки раптово зупинилося серце.

Нагадаємо, нещодавно помер зірка "Поліцейської академії" Арт Метрано. Артист помер природною смертю в своєму будинку в Авентюрі.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання