Колега учасниці "МастерШеф" Стелли Клименко прокоментував її раптову смерть

Він говорить, що жінка постійно перебувала у стресі.

Кулінар та учасник шоу "МастерШеф. Професіонали" Алік Мкртчян не вірить, що причиною раптової смерті 30-річної кулінарки Стелли Клименко став коронавірус.

Чоловік говорить, що вони зі Стеллою часто бачилися після знімань шоу. Алік стверджує, що кулінарка перехворіла на COVID-19 ще в середині літа.

Стелли Клименко / instagram.com/stell_lalala

"Ні, ні! Це не коронавірус сто відсотків. Вона захворіла ще в липні – на початку серпня. Нормально перенесла хворобу, не настільки, щоб у неї через стільки часу зупинилося серце, ні", – стверджує Алік, пише obozrevatel.

Кулінар говорить, що жінка поїхала до Єгипту, оскільки потребувала відпочинку через нервову роботу. Алік зазначив, що Стелла завжди була активною і постійно перебувала в стресі.

Стелла Клименко / instagram.com/stell_lalala

"У нас ненормований робочий графік. Кухарі працюють завжди з "гарячими" процесами, полум'ям, плитою тощо. Тим паче вона досить тендітна дівчина", – говорить Мкртчян.

Алік також зазначив, що Стелла була прекрасною людиною, яка завжди була готова прийти на допомогу.

Зазначимо, Стелла Клименко пішла з життя 13 вересня. У кухарки раптово зупинилося серце.

Нагадаємо, нещодавно померла зірка "золотого століття Голлівуду" акторка Джейн Павелл. Артистці було 92 роки.

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