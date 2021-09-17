Коллега участницы "МастерШеф" Стеллы Клименко прокомментировал ее внезапную смерть

Он говорит, что женщина постоянно находилась в стрессе.

Кулинар и участник шоу "МастерШеф. Профессионалы" Алик Мкртчян не верит, что причиной внезапной смерти 30-летней кулинарки Стеллы Клименко стал коронавирус.

Мужчина говорит, что они со Стеллой часто виделись после съемок шоу. Алик утверждает, что она переболела на COVID-19 еще в середине лета.

Стелла Клименко / instagram.com/stell_lalala

"Нет, нет! Это не коронавирус сто процентов. Она заболела еще в июле — начале августа. Нормально перенесла болезнь, не настолько, чтобы в нее через столько времени остановилось сердце, нет", — утверждает Алик, пишет obozrevatel.

Кулинар говорит, что женщина поехала в Египет, поскольку нуждалась в отдыхе через нервную работу. Алик отметил, что Стелла всегда была активной и постоянно находилась в стрессе.

Стелла Клименко / instagram.com/stell_lalala

"У нас ненормированный рабочий график. Повара работают всегда с "горячими" процессами, пламенем, плитой и тому подобное. Тем более она довольно хрупкая девушка", — говорит Мкртчян.

Алик также отметил, что Стелла была прекрасным человеком, который всегда был готов прийти на помощь.

Отметим, Стелла Клименко ушла из жизни 13 сентября. У нее внезапно остановилось сердце.

Напомним, недавно умерла звезда "золотого века Голливуда" актриса Джейн Пауэлл. Артистке было 92 года.

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