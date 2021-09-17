Пять лучших японских автомобилей, которые имеют 4-цилиндровый двигатель

Некоторые модели могут посоревноваться в скорости со спорткарами.

В Японии производятся одни из самых желанных автомобилей в мире. Особенно замечательные модели выходят там с 4-цилиндровыми двигателями.

Такой агрегат питал как скромные машины, так и спортивные ралли-кары. Сайт HotCars собрал рейтинг из лучших японских авто, в которые установлены двигатели с четырьмя цилиндрами.

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Mitsubishi Lancer Evo X FQ400

Mitsubishi Lancer Evolution FQ400 классифицирован как окончательная версия модели. Он обладает впечатляющей 201 л.с. на литр от своего сильно переработанного 2,0-литрового двигателя. В целом он выдает более 400 л.с. на все четыре колеса.

Седан разгоняется до 97 километров в час за 3,8 секунды, как суперкар, и достигает 249 км/ч.

Википедия

Nissan S15 Silvia Spec-R

S15 Silvia Spec-R доступен с 6-ступенчатой механической коробкой передач, дифференциалом с ограниченным скольжением, 4-поршневыми тормозами и четырехколесным рулевым управлением HICAS, что делает его привлекательным для гонщиков и дрифтеров.

Автомобиль оснащен очень прочным и надежным 2,0-литровым рядным двигателем с турбонаддувом, который выдает 247 л.с. и может разогнать машину до 97 км/ч за 5,6 секунды.

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Toyota Corolla Levin AE86

Corolla Levin оснащен первым в мире 4-цилиндровым двигателем, который начали производить массово, известным под именем 4A-GE. Он обеспечивал 130 л.с., разгонял модель до 97 километров в час за серьезные 7,7 секунды и имел максимальную скорость 193 км/ч.

Купе с 1,6-агрегатом могло похвастаться легким сцеплением, 5-ступенчатой КП, дифференциалом с ограниченным скольжением. Оно обгоняло автомобили, которые стоили в десять раз дороже. AE86 Levin стал автомобилем-легендой.

Mazda MX-5 RF

Маленькая Mazda MX-5 RF имеет фантастический дизайн и раскладную металлическую крышу. Она доступна с 1,5-литровым двигателем мощностью 132 л.с. или 2,0-литровым агрегатом на 184 л.с.

Второй вариант позволит машине разгоняться до 97 км/ч за 6,8 секунды, а с 1,5-литровым двигателем она это сделает за 8,7 секунды. RF — это совершенная и богатая на технологии модель.

AutoCar

Subaru Impreza CS400 STi

Subaru Impreza CS400 STi создавали вместе с мастерами двигателей Cosworth. В его разработке вдохновлялись ралли, и получился настоящий монстр.

В 2,5-литровый двигатель установили новые поршни, кованые стержни, больший турбонаддув и переработанный ЭБУ, что позволило получить 396 л.с. и разгон до "сотни" за 3,5 секунды.

Ранее сообщалось, что были названы лучшие в истории автомобили с двигателем V12.

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