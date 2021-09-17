Раскопки на спецобъекте НКВД в Одессе: найдены уникальные вещи и бомбы

Объект планируют законсервировать до весны, чтобы начать эксгумацию.

В Одессе завершили первый этап масштабных поисковых работ на территории бывшего спецобъекта НКВД, где были замучены и убиты тысячи людей. Почти на пяти гектарах нашли 29 расстрельных ям, где замученных одесситов сбрасывали в братскую могилу и засыпали бытовым мусором. Весной начнется эксгумация тел, а пока специалисты провели предзимнюю консервацию объекта.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Два экскаватора проходят каждый сантиметр территории. Здесь продолжаются масштабные в Украине поисковые работы. Специалисты используют технологию «Красного креста», чтобы не повредить возможные находки. Поисковики расширяют территорию. «Бывают разные вещи, в основном связаны с 51 годом с 47 годом — это мы определяем по бутылками, военного много тех лет», — рассказывает поисковик Александр.

Дважды на объект приходилось вызывать пиротехников от спасательной службы. «В первом случае мы нашли бомбу, сразу ГСЧС отреагировала и забрали с места работ и мы продолжили работы, а вчера мы снова нашли авиационные опасные такие снаряды», — добавляет поисковик Андрей.

На расстрельные ямы указывают найденные рядом патроны для пистолета и ружья. Людей казнили прямо здесь, говорят историки. Есть и уникальные находки, по которым попытаются найти родственников погибших. Как найдена ложечка с инициалами. «С одесским клеймом и инициалами была только одна ложечка. Занесена в реестр под номером 9 от этой даты», — показывает поисковик ложечку с инициалами погибшего.

Все 29 ям уже законсервировали до весны, когда начнется самая сложная работа — идентификация останков. «Все вещи, которые в слое, в котором костные останки расстрелянных людей, они оставлены там в ямах, чтобы можно было их проанализировать при полной эксгумации», — говорит археолог-историк Татьяна Самойлова

«Мы поставили перед собой задачу и выполним работы от начала до конца и завершить его тем, чтобы провести эксгумацию и скорее всего, мы пока склоняемся к тому, чтобы провести перезахоронение», — говорит мэр Геннадий Труханов.

Весной, кроме разрешения на эксгумацию, город планирует получить документы на проведение поисковых работ на соседней территории бывшей воинской части, там могут быть еще более массовые захоронения замученных людей. Историки считают, что на полигоне НКВД в годы сталинского террора могли казнить и похоронить от 5 до 20 000 человек.

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