Розкопки на спецоб'єкті НКВС в Одесі: знайдені унікальні речі і бомби

Об’єкт планують законсервувати до весни, щоб почати ексгумацію.

В Одесі завершили перший етап масштабних пошукових робіт на території колишнього спецоб'єкту НКВС, де були закатовані та вбиті тисячі людей. На майже п'яти гектарах знайшли 29 розстрільних ям, де замордованих одеситів скидали у братську могилу та засипали побутовим сміттям. Навесні почнеться ексгумація тіл, а поки фахівці провели передзимову консервацію об'єкта.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Два екскаватори проходять кожен сантиметр території. Тут тривають наймасштабніші в Україні пошукові роботи. Фахівці використовують технологію «Червоного хреста», щоб не пошкодити можливі знахідки. Пошуковці розширюють територію.«Трапляються різні речі, в основному пов'язані з 51 роком з 47 роком - це ми визначаємо за пляшками, військового багато тих років», – розповідає пошуковець Олександр.

Двічі на об'єкт доводилося викликати піротехніків від рятувальної служби. «В першому випадку ми знайшли бомбу, одразу ДСНС відреагувало і забрали з місця робіт і ми продовжили роботи, а вчора ми знову знайшли авіаційні небезпечні такі снаряди», - додає пошуковець Андрій.

На розстрільні ями вказують знайдені поруч набої для пістолета та рушниці. Людей страчували просто тут, кажуть історики. Є і унікальні знахідки, за якими спробують знайти родичів загиблих. Як знайдена ложечка з ініціалами. «З одеським клеймом і ініціалами була тільки одна ложечка. Занесена в реєстр під номером 9 від цієї дати», - показує пошуковець ложечку з ініціалами загиблого .

Усі 29 ям вже законсервували до весни, коли почнеться найскладніша робота — ідентифікація останків. «Всі речі, які в шарі, в якому кісткові останки розстріляних людей, вони залишені там в ямах, щоб можна було б їх проаналізувати під час повної ексгумації», - каже археологиня-історикиня Тетяна Самойлова

«Ми поставили перед собою завдання і виконаємо роботи від початку до кінця і завершити його тим, щоб провести ексгумацію і швидше за все, ми поки схиляємося до того, щоб провести перепоховання», - каже міський голова Генадій Труханов.

Навесні, окрім дозволу на ексгумацію, місто планує отримати документи на проведення пошукових робіт на сусідній території колишньої військової частини, бо там можуть бути ще більш масові поховання закатованих людей. Історики вважають, на полігоні НКВС за роки сталінського терору могли стратити і поховати від 5 до 20 тисяч людей.

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