Названы лучшие в истории автомобили с двигателем V12: топ-5 моделей

Машины с таким агрегатом являются очень мощными.

Двигатель V12 сейчас находится под угрозой исчезновения. Такие агрегаты перестают выпускать из-за строгих правил безопасности, топлива и выбросов, и растущей популярности электрокаров.

V12 имел большое влияние на автомобильную промышленность благодаря своей производительности, звуку, сбалансированности и бесперебойной подачи мощности. Поскольку автомобильный мир прощается с этим двигателем, эксперты с сайта HotCars решили вспомнить 5 лучших автомобилей, которые имели такой аргегат.

Ferrari Enzo

Enzo — это захватывающий спортивный автомобиль, который Ferrari построил в начале 2000-х годов, чтобы отпраздновать свои победы в гонках "Формулы-1. Enzo был назван в честь основателя Ferrari, что означает, что это должен быть один из лучших автомобилей в истории Ferrari.

Модель оснастили 6,0-литровым двигателем V12 мощностью 651 лошадиных сил и различными технологиями, вдохновенными "Формулой". Это гарантировало, что она может уничтожить любого соперника на дороге или трассе. С максимальной скоростью 349 км/ч Enzo был одним из самых быстрых автомобилей 2000-х годов.

Maserati MC12

MC12 представили в 2004 году. Это был спортивный автомобиль ограниченного производства, который Maserati разработал, чтобы заявить о своем возвращении в гонки после 37-летнего перерыва. Автомобиль был построен на базе шасси упомянутого выше Ferrari Enzo, но он длиннее, выше, шире и имеет более плавные изгибы и острее нос.

В MC12 используется более слабая версия двигателя Enzo — 6,0-литровый Ferrari V12 с мощностью 621 л.с. Всего было выпущено 62 модели MC12, что делает ее одним из самых редких итальянских автомобилей.

Aston Martin One-77

Aston Martin представил One-77 на Женевском автосалоне 2009 года, и тогда он поразил всех. Этот автомобиль стал главным на шоу благодаря своей чистой красоте, еще раз доказывая, что ребята из Aston Martin мастера в дизайне.

One-77 не просто хорош — он еще и имеет много мощности. Автомобиль получил огромный 7,3-литровый V12 мощностью 750 л.с. Как следует из названия, было построен лишь 77 экземпляров.

topgear.com

Pagani Huayra

После огромного успеха Zonda Pagani начали разрабатывать достойного преемника — Huayra. Этот автомобиль является идеальным воплощением стиля и экстремальной инженерии.

Самая мощная версия модели, которая может ездить на обычных дорогах, называется Imola. Она имеет 6,0-литровый двигатель V12 от Mercedes-AMG с мощностью 827 л.с. Также авто получило облегченный кузов и прекрасную аэродинамику, что делает Huayra одной из самых захватывающих в управлении машин.

Lamborghini Aventador

Aventador — это спортивный автомобиль со средним расположением двигателя, представленный на Женевском автосалоне 2011 года, чтобы заменить Murciélago. Aventador сразу стал хитом благодаря своему дизайну, мощности и фантастической динамике. Сначала Lamborghini планировало построить 4000 единиц модели, но огромный спрос заставил их создать еще больше.

Недавно компания объявила о создании последнего варианта Aventador. Он называется Ultimae и будет ограничен только 609 единицами. В него установят 6,5-литровый V12 мощностью 769 лошадиных сил. К сожалению, Lamborghini также объявила, что этот автомобиль будет последним, который получит V12.

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