Названы лучшие в истории двигатели V6: топ-5 агрегатов

Список агрегатов, которые стали легендарными.

Первый в мире серийный двигатель V6 был представлен Lancia более 70 лет назад. Почти каждый класс автомобилей оснащали таким агрегатом — от суперкаров до минивэнов.

Он был балансом между посредственными четырьмя цилиндрами и неэкономным V8. Как сообщает сайт HotCars, это был не самый мощный двигатель, но V6 имел значительное влияние на автомобильную индустрию. Ниже приведен список из 5 лучших таких агрегатов в истории.

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Nissan VR38DETT

В 2007 году новый суперкар Nissan GT-R был представлен по всему миру. Это чудо техники в то время было передовым в автомобильной технике, а ядро этого шедевра — VR38DETT.

Это 3,8-литровый V6 на 480 лошадиных сил. С каждым обновлением этого двигателя мощность только увеличивалось. VR38DETT позволял автомобилю достичь 97 км/ч за 3,5 секунды,

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Alfa Romeo Busso

Двигатель с классическим дизайном Alfa Romeo Busso назван в честь его создателя, известного инженера марки, Джузеппе Буссо. Этот V6 так уважают, часто он стоит дороже своей рыночной стоимости.

Среди всех V6 этот агрегат имеет наилучшее звучание, и он возможно даже лучший из них. В 2005 году Busso V6 прекратили производить после окончания выпуска Alfa Romeo 166 и преобразования модели GT в Arese.

motor1.com

Honda NSX DOHC V-6

Самая новая Honda NSX — это шедевр инженерии, наполненный новыми технологиями, который имеет очень мощный двигатель. Однако ее версия 1991 года тоже была особенная.

Она получила 3,0-литровый полностью алюминиевый двигатель V6 DOHC, который выдавал 270 л.с. и звучал как болид "Формулы-1". Крутящий момент составлял 8 000 об/мин. Тогда это были огромные цифры.

Classicdriver

Ferrari Dino V6

В конце 1955 года сын Энцо Феррари Альфредо "Дино" Феррари предложил отцу создать двигатель V6 для "Формулы-2". Дино заболел и умер в возрасте 24 лет в 1956 году, так и не увидев свой долгожданный V6.

Однако впоследствии его идея позволила гоночной команде Ferrari финишировать на третьем месте в Гран-при Неаполя, а самую мощную версию агрегата получил легендарный Lancia Stratos. В конце 1960-х Ferrari даже создали серию гоночных автомобилей, которую назвали в честь сына Энцо. Все машины имели шестицилиндровые двигателя.

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PRV V6

Этот двигатель совместно разработали Peugeot, Renault и Volvo, что и подарило ему название PRV. Сначала его использовали в новом Volvo 264 в 1974 году и обновленной версии Peugeot 504 Coupe и Cabriolet.

Затем этот агрегат устанавливали в известный спорткар DeLorean DMC-12, Peugeot 505, Renault A310 Alpine GTA и Venturi, Volvo 760 и 960, Dodge Monaco, Citroen XM и так далее. Это свидетельствует о его серьезном коммерческом успехе. Последний двигатель PRV был создан в 1998 году. Его производили в течение 24 лет, за которые успели выпустить 970 000 двигателей.

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