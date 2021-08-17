"Я научилась жить"

Меня зовут Соломия, мне 31 год. Я жена и мама двух замечательных детей: Давиду сейчас 7 лет, Анне 3 года. И сегодня хочу рассказать свою историю.

Я родилась во Львове, здесь окончила школу и магистратуру по специальности "Международная экономика". Еще в детстве начала заниматься спортом — спортивной гимнастикой, прыжками в воду, акробатикой. Но более, чем на 20 лет меня пленили танцы. Заниматься ими я начала в 8 лет, а уже в 17 мне предложили работу артиста (танцовщицы) в коллективе народной артистки Софии Ротару. Конечно, попасть в основной состав мечтала каждая девочка, поэтому 10 лет я провела, гастролируя по миру. Параллельно окончила университет с красным дипломом, вышла замуж, начала собственный ювелирный бизнес, родила сына. В 27 лет узнала, что жду дочь. После второго декрета планировала взять паузу в танцах, чтобы уделить больше времени семье и развитию бизнеса.

Летом 2020 муж заметил шарик над моей грудью — настолько маленький, что я не обратила внимания. Прошло некоторое время, и муж напомнил, что нужно сходить к врачу. Мысль об УЗИ крутилась в голове не один месяц, но я все откладывала и откладывала. И вот однажды утром в конце ноября я проснулась с мыслью, что стоит наконец обследоваться.

Врач УЗИ с серьезным видом рассматривала изображения моих молочных желез. Ее молчание настораживало, я начала волноваться. В конце концов, она озабоченно посмотрела на меня и сказала, что, вероятно, в груди — просто фиброаденома, однако нужна консультация еще одного специалиста. И протянула мне визитку. Я совсем не знала, о чем идет речь, поэтому вышла из кабинета и начала искать информацию в интернете, что такое эта фиброаденома и главное — к какому врачу пойти на консультацию. Далее был первый шок и паника, когда я поняла, что нужно обратиться в онкологический центр.

На следующий день я уже посетила маммолога. Улыбалась, пытаясь себя успокоить. Специалист был удивительно приветливым, положительным и смог легко нейтрализовать мой страх. Осмотрев меня и мои выписки из УЗИ, заверил, что это доброкачественная фиброаденома и бояться нечего. Посоветовал 2 месяца ее "полечить" фитопрепаратами и мазями, а затем еще раз пройти осмотр, чтобы посмотреть, уменьшилась ли она. Если нет, ее придется удалить. Но я не хотела ждать 2 месяца, не понимая, действительно ли это доброкачественное образование. Поэтому настояла на биопсии, которую врач, кстати, до последнего отказывался делать. Это была тонкоигольная биопсия под контролем УЗИ — и через 20 минут я получила результат цитологического исследования, где от руки было написано "Мастопатия С50". За этим кодом "прячется" рак молочной железы... А дальше все было, как в тумане. Через 3 дня мне сделали трепан-биопсию, чтобы точно установить диагноз.

Труднее всего было дождаться результатов. За 7 дней мы с мужем изучили все о раке молочной железы, о его видах и методах лечения по международным протоколам. И все же надеялись на ошибку. Когда пришли результаты, сомнений уже не осталось. Мне 30 лет — и у меня рак молочной железы.

Я была абсолютно растеряна и напугана. Страх — это первая эмоция, которая захватывает тебя, когда слышишь онкологический диагноз. Больше всего боялась сообщить родителям, зная, каким ударом это будет для них. Поэтому решила действовать, чтобы в момент, когда придется сказать правду, заверить, что все не так страшно. Взяла себя в руки и начала шаг за шагом двигаться вперед. Прошла дополнительные обследования во Львове (КТ, МРТ, сцинтиграфию, УЗИ внутренних органов). К счастью, все было чисто, диагностировали болезнь вовремя. Все это время рядом был мой муж. Не представляю, как бы я прошла это без него. Он договаривался с врачами, покупал необходимое, подсказывал, что и как нужно делать, когда я начинала путаться в информации.

Далее был тяжелый этап выбора места, где проходить лечение. Конечно, первое, что приходило в голову, — нужно ехать за границу.

Поскольку размер опухоли был 1 см, она была гормонозависимая и Her-отрицательная, первым и основным этапом лечения должна быть операция. Моей главной советчицей стала моя подруга, которая недавно тоже закончила лечение РМЖ и у нас были очень похожие диагнозы. Она оперировалась в Германии, а химиотерапию проходила в LISOD . Именно она рассказала мне об Андрее Жигулине (с которым познакомилась на консультации и о котором слышала прекрасные отзывы от многих женщин) как о лучшем хирурге в Украине. Сказала, что он проведет операцию точно не хуже, чем в Германии, и я могу смело ему довериться. Именно так я попала в LISOD: ничего не знала о больнице, но ехала ради врача.

6 часов в пути я все еще сомневалась, но после первой консультации поняла, что хочу, чтобы меня оперировал Андрей Валентинович .

Операция прошла успешно, и вид моей груди стал намного лучше, чем до вмешательства. Я прошла реабилитацию (поскольку операция была объемная — двусторонняя мастэктомия с одномоментным восстановлением имплантами) и достаточно быстро восстановилась. Послеоперационная гистология показала, что, к сожалению, был поражен один лимфоузел. С учетом моего молодого возраста, показателя Кi67 и лимфоузла было принято решение о дальнейшем профилактическом лечении — химиотерапии и лучевой терапии.

Как я боялась химии! Больше, чем 7-часовой операции, больше, чем всего. Я была счастливой обладательницей очень длинных и густых волос. Они были моей гордостью и собирали море комплиментов. Но больше волновалась за детей. Не могла представить, каким ударом для них будет "лысая мама". Потому что сын с детства был просто влюблен в мои волосы!

Были разные идеи: не говорить детям, скрывать все, ходить в парике и тому подобное. Но мы с мужем пришли к выводу, что это нереально. Поэтому однажды мы с сыном (дочка была еще маленькая, поэтому не поняла бы) поехали после школы в кафе — на мороженое и разговор. Я долго подбирала слова, однако смогла объяснить и о болезни, и о потере волос. Он плакал и спрашивал: "Что же это за лечение такое, что испортит тебе волосы? Неужели нет другого?" Понимаю, что это было трудное, но правильное решение. Со временем он смирился и даже иногда смеялся над моими головными уборами. Дети для меня — самый большой стимул жить и бороться. Они помогли мне не пасть духом и мужественно пройти все лечение. Я бесконечно благодарна своей семье за поддержку и любовь.

Когда началась химиотерапия, я уже разузнала все о LISOD, познакомилась со многими женщинами, которые проходили там лечение. Знала, что здесь придерживаются всех международных протоколов, используют только качественные препараты (и надлежащим образом их хранят) и я могу доверять врачам. Также я получила второе мнение у двух разных специалистов за рубежом, и они полностью подтвердили протокол моего дальнейшего лечения, предложенный больницей LISOD. Поэтому я еще больше убедилась, что выбрала правильное место и могу быть спокойна. Замечательная врач-химиотерапевт Ольга Полях приложила все усилия, чтобы я прошла этот нелегкий этап, поддерживала и подбадривала меня, помогала справиться с побочными эффектами.

Мы приезжали из Львова сначала раз в две недели, а затем еженедельно в течение 5 месяцев. Все всегда проходило четко и слаженно. Мне нравилось отношение к пациентам. Когда меня что-то волновало в груди, я смело приходила к Андрею Валентиновичу на осмотр или за советом, и он всегда с улыбкой уделял мне время. Конечно, в течение такого долгого периода в больнице были и незначительные недоразумения, но они все решались. После последней химиотерапии мои врачи попрощались со мной так: "Ждем в гости и на плановые обследования, но больше никогда в роли пациента!"

Сейчас я прохожу последний этап лечения — лучевую терапию в Германии. На то было несколько причин, одна из них — желание сменить обстановку и немного развеяться, объединив необходимое с приятным.

Изменилась ли моя жизнь после диагноза? Да. Вот, что я писала об этом в соцсетях:

"Я научилась жить. 8 месяцев, ровно восемь месяцев, как рак стал моей историей. Болезнь, которая была такой далекой и "точно не про меня", пришла в мою жизнь и тотально ее изменила. И как бы странно ни звучало — изменила к лучшему. Рак научил меня жить. НЕ проживать жизнь, не существовать, а понимать и чувствовать ее. Ценить каждый день и минуту, быть благодарной за все, что происходит со мной и вокруг меня. НЕ жаловаться. Наслаждаться. Любить. Быть собой и делать свой выбор. Расставлять приоритеты и видеть дальше горизонта.

И пусть кто-то скажет, что я себя так просто утешаю, ищу позитив в истории, в которой его будто бы нет. Но нет. У меня было достаточно времени, чтобы рассмотреть ситуацию под всеми возможными углами и сделать выводы. Ценные выводы.

И да, моя жизнь разделилась на "до" и "после". И это "после" открыло мне глаза на мир. Мой мир".

Сейчас я стараюсь вести полноценный, активный образ жизни. Меньше думать о диагнозе, меньше обращать внимание на побочные действия. Зато больше двигаться, заниматься спортом, путешествовать, заниматься любимой работой, делиться своей историей, чтобы помогать женщинам, которые попали в такую же ситуацию, и получать удовольствие от каждого дня.

Физическую активность пыталась поддерживать и во время химиотерапии, а сейчас продолжаю. Бег по утрам, йога, танцы — то, что помогает мне быть бодрой и укреплять свое здоровье.

Всем, кто только узнал об онкодиагнозе и находится в начале пути, хочу сказать главное. Проверяйте все, что вам назначают, всегда получайте второе или даже третье мнение. Не бойтесь задавать вопросы врачам. Принимайте решение по лечению только тогда, когда вы будете на 100% уверены в его правильности. Помните, что есть международные протоколы лечения, где четко написано, что и при котором диагнозе нужно делать. К сожалению, я столкнулась со многими печальными случаями, когда женщинам назначают операцию без элементарной биопсии. Когда женщин кладут на операционный стол, не зная, что это за опухоль и операбельна ли она. Поверьте, таких случаев много, и с каждым днем появляются новые. Таковы реалии в нашем государстве. Поэтому выбирайте врача тщательно.

Также хочу призвать всех женщин не затягивать с обследованиями. Услышать диагноз не так страшно, как услышать его поздно. Даже в моей ситуации, когда рак был диагностирован на начальной стадии, все равно я потеряла время. Если бы я пошла на обследование, как только заметила опухоль, а не ждала несколько месяцев, чтобы решиться, — возможно, рак не успел бы повредить мой лимфоузел, и мне бы не пришлось проходить такое изнурительное лечение.

Берегите себя!

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