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Под Ровно на пути вспыхнул тепловоз: фото

Под Ровно на пути вспыхнул тепловоз: фото

ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области

Пострадавших в пожаре нет.

На станции Малинск Малинской ТГ Ровенского района во вторник, 17 августа, на пути вспыхнул грузовой тепловоз.

Об этом сообщили в ГСЧС в Ровенской области.

Пожар тепловоза произошел в 10:45. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они в 11:29 ликвидировали возгорание.

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По предварительным данным, пожар произошел в моторном отсеке тепловоза. Пострадавших из-за возгорания нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.

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Напомним, в Николаеве столкнулись два тепловоза.

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