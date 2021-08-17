Под Ровно на пути вспыхнул тепловоз: фото

Пострадавших в пожаре нет.
На станции Малинск Малинской ТГ Ровенского района во вторник, 17 августа, на пути вспыхнул грузовой тепловоз.
Об этом сообщили в ГСЧС в Ровенской области.
Пожар тепловоза произошел в 10:45. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они в 11:29 ликвидировали возгорание.
По предварительным данным, пожар произошел в моторном отсеке тепловоза. Пострадавших из-за возгорания нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.
Напомним, в Николаеве столкнулись два тепловоза.