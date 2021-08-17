Под Ровно на пути вспыхнул тепловоз: фото

Под Ровно на пути вспыхнул тепловоз: фото

Пострадавших в пожаре нет.

На станции Малинск Малинской ТГ Ровенского района во вторник, 17 августа, на пути вспыхнул грузовой тепловоз.

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Об этом сообщили в ГСЧС в Ровенской области.

Пожар тепловоза произошел в 10:45. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они в 11:29 ликвидировали возгорание.

По предварительным данным, пожар произошел в моторном отсеке тепловоза. Пострадавших из-за возгорания нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, в Николаеве столкнулись два тепловоза.

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