В Японії домішки виявили ще в одній вакцині

В Японії домішки виявили ще в одній вакцині

У всіх випадках вакцинацію цими дозами не проводили.

У японському місті Саґаміхара (префектура Канаґава) експерти виявили сторонні речовини у вакцині компаній Pfizer і BioNTech.

Про це у вівторок, 14 вересня, повідомив телеканал NHK.

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Зазначається, що медперсонал на трьох різних пунктах виявив 18 доз вакцини, де під час візуального огляду виявив частинки невідомої білої речовини.

Ще один аналогічний випадок виявлення сторонньої речовини у вакцині Pfizer зафіксували днем ​​раніше в місті Камакура. Влада обох міст звернулася до виробника із проханням провести розслідування.

Нагадаємо:

Міністерство охорони здоров’я Японії вирішило тимчасово призупинити використання вакцини від коронавірусу американської компанії Moderna через домішки, які виявили в партії препарату. Відкликали три партії препарату.

від коронавірусу американської компанії Moderna через домішки, які виявили в партії препарату. Відкликали три партії препарату. Після щеплення зіпсованою вакциною Moderna в країні померло троє осіб.

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