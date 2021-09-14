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В Японії домішки виявили ще в одній вакцині

В Японії домішки виявили ще в одній вакцині

Associated Press

У всіх випадках вакцинацію цими дозами не проводили.

У японському місті Саґаміхара (префектура Канаґава) експерти виявили сторонні речовини у вакцині компаній Pfizer і BioNTech. 

Про це у вівторок, 14 вересня, повідомив телеканал NHK.

Зазначається, що медперсонал на трьох різних пунктах виявив 18 доз вакцини, де під час візуального огляду виявив частинки невідомої білої речовини.

Ще один аналогічний випадок виявлення сторонньої речовини у вакцині Pfizer зафіксували днем ​​раніше в місті Камакура. Влада обох міст звернулася до виробника із проханням провести розслідування.

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