В Японії домішки виявили ще в одній вакцині

У всіх випадках вакцинацію цими дозами не проводили.
У японському місті Саґаміхара (префектура Канаґава) експерти виявили сторонні речовини у вакцині компаній Pfizer і BioNTech.
Про це у вівторок, 14 вересня, повідомив телеканал NHK.
Зазначається, що медперсонал на трьох різних пунктах виявив 18 доз вакцини, де під час візуального огляду виявив частинки невідомої білої речовини.
Ще один аналогічний випадок виявлення сторонньої речовини у вакцині Pfizer зафіксували днем раніше в місті Камакура. Влада обох міст звернулася до виробника із проханням провести розслідування.
Нагадаємо:
- Міністерство охорони здоров’я Японії вирішило тимчасово призупинити використання вакцини від коронавірусу американської компанії Moderna через домішки, які виявили в партії препарату. Відкликали три партії препарату.
- Після щеплення зіпсованою вакциною Moderna в країні померло троє осіб.