В Японии примеси обнаружили еще в одной вакцине

В Японии примеси обнаружили еще в одной вакцине

Во всех случаях вакцинацию этими дозами не проводили.

В японском городе Сагамихара (префектура Канагава) эксперты обнаружили посторонние вещества в вакцине компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом во вторник, 14 сентября, сообщил телеканал NHK.

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Отмечается, что медперсонал в трех различных пунктах обнаружил 18 доз вакцины, где во время визуального осмотра обнаружил частицы неизвестного белого вещества.

Еще один аналогичный случай обнаружения постороннего вещества в вакцине Pfizer зафиксировали днем ​​ранее в городе Камакура. Власти обоих городов обратилась к производителю с просьбой провести расследование.

Напомним:

Министерство здравоохранения Японии решило временно приостановить использование вакцины от коронавируса американской компании Moderna из-за примесей, которые обнаружили в партии препарата. Отозвали три партии препарата.

от коронавируса американской компании Moderna из-за примесей, которые обнаружили в партии препарата. Отозвали три партии препарата. После прививки испорченной вакциной Moderna в стране умерло три человека.

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