В Японии примеси обнаружили еще в одной вакцине

Во всех случаях вакцинацию этими дозами не проводили.
В японском городе Сагамихара (префектура Канагава) эксперты обнаружили посторонние вещества в вакцине компаний Pfizer и BioNTech.
Об этом во вторник, 14 сентября, сообщил телеканал NHK.
Отмечается, что медперсонал в трех различных пунктах обнаружил 18 доз вакцины, где во время визуального осмотра обнаружил частицы неизвестного белого вещества.
Еще один аналогичный случай обнаружения постороннего вещества в вакцине Pfizer зафиксировали днем ранее в городе Камакура. Власти обоих городов обратилась к производителю с просьбой провести расследование.
Напомним:
- Министерство здравоохранения Японии решило временно приостановить использование вакцины от коронавируса американской компании Moderna из-за примесей, которые обнаружили в партии препарата. Отозвали три партии препарата.
- После прививки испорченной вакциной Moderna в стране умерло три человека.