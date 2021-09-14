"А где в законе написано": в Хмельницком патрульный отказался говорить на украинском языке

"А где в законе написано": в Хмельницком патрульный отказался говорить на украинском языке

В защиту своего коллеги стали другие полицейские, которые начали его защищать.

В Хмельницком работник полиции, приехавший на вызов, отказался общаться на украинском языке с жительницей города.

Видео инцидента опубликовал в Facebook депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлык.

Сотрудник ТОР (подразделение тактико-оперативного реагирования), который приехал на вызов хмельнитчанки, отказался общаться с ней на украинском языке.

"Несмотря на то, что его несколько раз попросили выполнить законное требование, а именно разговаривать с гражданами на государственном языке, полицейский принципиально отказывался выполнять это требование", — рассказал Бурлык.

В защиту своего коллеги стали другие полицейские, которые начали его защищать и заявляли, что законодательство не обязывает копов общаться исключительно на украинском.

"Удивляет позиция его коллег, которые вместо того, чтобы сделать замечание, только начали защищать его аргументами "а где в законе написано такое". Для них лично подскажу: статья 9 (Закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного)", — пишет депутат облсовета.

Политик напомнил, что, согласно этому же закону, есть категории граждан, которые должны разговаривать на государственном языке. Если эти люди нарушают указанные требования, то к ним нужно вызвать полицию.

"Вопрос риторический: как бы отреагировали "герои" этого видео, если бы они приехали на такой вызов", — резюмировал Бурлык.

Старшая инспектор патрульной полиции в Хмельницкой области Роксоланы Вавренюк в комментарии "Сцспильному" рассказала, что из-за этого случая проведут служебное расследование.

"Будут установлены все обстоятельства конфликта и объективно принято решение о привлечении к ответственности за нарушение действующего законодательства и служебной дисциплины патрульных в случае их обнаружения", — заверила она.

Напомним, что в Николаеве преподавателю института права Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергей Шубину объявлен выговор за антиукраинские высказывания в соцсети. Профессор в комментариях под своим сообщением назвал украинский язык "рвотой".

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